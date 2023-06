Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island unterstützt den Einzelspielermodus vollständig

HQ

Eine der vielen Überraschungen während des Xbox Games Showcase heute Abend war, dass Sea of Thieves eine Erweiterung erhält, die vollständig auf The Secret of Monkey Island basiert und The Legend of Monkey Island heißt.

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island erscheint bereits am 20. Juli" target="_blank">hat euch den Trailer gezeigt und das Veröffentlichungsdatum enthüllt, aber jetzt wurden weitere Informationen darüber auf Sea of Thieves geteilt - Das exklusive Interview" target="_blank">Xbox Wire von Sea of Thieves ' Creative Director Mike Chapman, der sagt, dass Monkey Island-Fans und Point-and-Click-Spieler im Allgemeinen dies wahrscheinlich zu schätzen wissen werden und dass andere Online-Piraten nicht da sein werden, um Sie in irgendeiner Weise zu unterbrechen:

"Sie können frei erkundbare Versionen von Mêlée Island und Monkey Island besuchen und Rätsel in einem Point-and-Click-Stil lösen, der für die Ego-Perspektive von Sea of Thieves angepasst ist - und das alles findet im Meer der Verdammten statt, sodass Sie keine Unterbrechungen durch andere Spieler haben, während Sie die ikonische Serie auf brandneue Weise noch einmal erleben."

Chapman erklärt auch die allgemeine Richtung für diese bevorstehende Erweiterung und sagt, dass sie versucht haben, Point-and-Click-Gameplay in der Welt von Sea of Thieves zu machen.

"Die Idee, was eine mögliche Geschichte sein könnte, wenn Guybrush und Elaine ihren Weg in die Sea of Thieves finden würden, war etwas, worüber wir während der Entwicklung von A Pirate's Life nachgedacht haben.

Es fühlte sich so an, als wäre das eine wirklich interessante Idee, um die Spieler dazu zu bringen, zu raten: "Würden sie tatsächlich eine Monkey Island-Geschichte erzählen?" Das hat also die Nebenquest inspiriert, die in A Pirate's Life stattfindet - lasst uns einen kleinen Teil davon erkunden, wie sich das Point-and-Click-Gameplay in Sea of Thieves anfühlen könnte. Sie verwenden einige Elemente, es gibt einige verschachtelte Lösungen, die Sie entdecken müssen. Wir haben uns definitiv davon inspirieren lassen, wie ein Monkey Island-Erlebnis in Sea of Thieves aussehen könnte."

Wir haben den Trailer unten beigefügt, Wenn Sie ein Fan von Monkey Island sind, sollten Sie ihn sich wirklich ansehen, da es eine Fülle von Easter Eggs zu entdecken gibt, die wirklich zeigen, dass Rare seine Hausaufgaben für The Legend of Monkey Island gemacht hat.