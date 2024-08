Sea of Thieves steigt bei den PS5-Verkäufen

HQ

Sea of Thieves hat Berichten zufolge die Marke von einer Million Verkäufen auf PS5 überschritten, nachdem der zuvor Xbox -exklusive Titel bereits Ende April für die Konsole veröffentlicht wurde.

Wie bei jedem Spiel gab es zwar einen Abschwung von der ersten Veröffentlichung bis zum heutigen Tag,Sony aber Berichte zeigen, dass es weiterhin beliebt ist. Sea of Thieves war im Mai das am häufigsten heruntergeladene PS5 -Spiel in den Regionen Nordamerika und Europa, im Juni unter den Top 5 und im Juli unter den Top Ten.

In Bezug auf die Taktik Xbox Chef sagte Phil Spencer,:

"Wenn wir uns die Ankündigung von PlayStation ansehen, haben wir im letzten Frühjahr vier Spiele veröffentlicht, zwei davon auf der Switch, vier davon auf PlayStation - und wir haben gesagt, dass wir lernen werden. Ich glaube, beim Showcase hätte ich sagen können, dass wir aus unseren Erkenntnissen heraus mehr tun werden.

"Was ich sehe, wenn ich mir das anschaue, ist, dass unsere Franchises stärker werden, unsere Xbox Konsolenspieler sind in diesem Jahr so hoch wie nie zuvor, also schaue ich es mir an und sage, dass unsere Spielerzahlen für die Konsolenplattform steigen, unsere Franchises sind so stark wie nie zuvor... Wir führen ein Geschäft."

Ursprünglich im Jahr 2018 für Xbox veröffentlicht, scheint Sea of Thieves auf einen Trend in der Geschäftsstrategie von Microsoft hinzuweisen, bei dem sie ihren eigenen Konsolen mit entwickelten Titeln Vorrang einräumen, bevor sie zu einem späteren Zeitpunkt portiert werden. Ein noch jüngeres Beispiel dafür ist das kommende Indiana Jones and the Great Circle, das bei Gamescom bestätigt wurde, um im Dezember für Xbox und PC und Anfang 2025 für PS5 zu erscheinen.

Spencer Fortsetzung: "Es ist definitiv wahr, dass die Messlatte für uns hoch liegt, wenn es um die Leistung geht, die wir dem Unternehmen zurückgeben müssen, weil wir von dem Unternehmen ein Maß an Unterstützung erhalten, das in Bezug auf das, was wir tun können, einfach erstaunlich ist.

"Also schaue ich mir das an: Wie können wir unsere Spiele so stark wie möglich machen, sicherstellen, dass unsere Plattform sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC und in der Cloud weiter wächst, und ich denke, es wird einfach eine Strategie sein, die für uns funktioniert" (danke, VGC).