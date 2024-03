Sea of Thieves steht vor seinem bisher größten und wichtigsten Jahr

HQ

Sea of Thieves ist in diesem Jahr sechs Jahre alt geworden, und obwohl die Zahl nicht besonders einzigartig ist, hat sich Rare dafür entschieden, den Geburtstag auf die bestmögliche Weise zu feiern, und es ist keine Übertreibung zu sagen, dass 2024 das wichtigste Jahr des Spiels seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2018 sein wird.

Wir reden nicht über die Tatsache, dass es auf dem Weg zu PlayStation 5 (und wahrscheinlich Switch 2, wenn es erscheint) ist, sondern über eine große Auffrischung von allem mit vielen neuen Inhalten pünktlich zu Saison 12, mit Informationen zu den Saisons 13 und 14.

In einer 20-minütigen Präsentation - die ihr euch unten ansehen könnt - erzählt uns Rare, dass wir uns auf völlig neue Waffen freuen können, nämlich die doppelläufige Pistole und die Wurfmesser, was die Art und Weise, wie Sea of Thieves gespielt wird, verändern wird. Erstere kann verwendet werden, um zwei schnelle Schüsse abzufeuern oder für einen stärkeren Angriff aufgeladen zu werden, und liegt in Bezug auf Schaden und Reichweite zwischen der normalen Pistole und der Donnerbüchse. Die Wurfmesser sind mächtiger, aber der Feind kann diese auch gegen dich einsetzen. Wir bekommen auch eine Grapple Gun, eine Art tragbare Harpune für diejenigen, die schnell Dinge haben wollen, oder warum nicht kampflos Truhen aus den Händen anderer Piraten reißen?

Das interessanteste Feature ist das neue Horn der schönen Winde, das genau das ist, wonach es klingt: Man kann einfach Wind beschwören. Dies kann auf viele Arten verwendet werden, z. B. um Gegner wegzublasen, wie ein Motorboot zu schwimmen, Feuer auszublasen und sogar Wind in die Segel zu bringen, um die maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Eine andere Sache, die alles ändert, ist, dass du jetzt in der Lage sein wirst, auf deinen Harpunenschnüren zu laufen, während du Sachen trägst. Es ist also durchaus möglich, mit einem Pulverfass oder einer Truhe des Kummers an Bord eines feindlichen Schiffes zu springen. Es wird auch Seilrutschen auf den Inseln geben, um die Fortbewegung auf den Inseln zu beschleunigen.

Außerdem dürfen wir uns auf eine neue, von der Schrotflinte inspirierte Kanonenkugel und eine Art Granate freuen, die Skelette auf dem gegnerischen Schiff erscheinen lässt. Viel Glück beim Verwalten von Segeln, Rudern, Löchern nageln, Feuer löschen, Wasser ablassen, Masten reparieren und dergleichen, wenn Skelette herumlaufen und dich gleichzeitig angreifen.

Endlich können wir etwas ankündigen, das alle magieliebenden Piraten sehr glücklich machen wird - wir werden irgendwann Eulen als Haustiere haben können. Schauen Sie sich die Präsentation unten an, sie ist, gelinde gesagt, vollgepackt.