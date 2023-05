HQ

Sea of Thieves startet eine echte Schatzsuche, die am Donnerstag, den 11. Mai, beginnen wird.

The Hoarder's Hunt, das über ihre Website angekündigt wurde, ist das zweite ARG-Mysterium, das das Team veröffentlicht hat, und sie sagen, dass es "das Beste aus dem zusammenfasst, was wir von Who Killed DeMarco? (ihr erstes ARG-Mysterium) und gleichzeitig eine Hommage an berühmte Ostereier und Schatzsuchen, die es zuvor gab."

Durch eine Kombination aus realen Rätseln und In-Game-Aufgaben rasen die Spieler zum ersten, um das vierstufige Geheimnis zu lüften und den Preis zu beanspruchen - eine Replik Gold Hoarder Skull.

Eine Reihe von Schlüsselwörtern, die im Internet verstreut sind, schalten Reisen für die vier Phasen der Jagd frei: Skin of Gold; A Feathered Fortune; Portrait of Plunder und The Crowning Glory - die von Larinna im Spiel beansprucht werden kann.

Erfolgreiche Piraten treten dann in einem letzten Rennen im Spiel gegeneinander an, um einen goldenen Schlüssel zu erhalten, mit dem sie den Hauptpreis beanspruchen können.

Die treue Crew des einzelnen Gewinners wird mit goldenen Schlüsseln belohnt, wobei zehn Zweitplatzierte silberne Schlüssel und 100 dritte Plätze im Wettbewerb eine Reaper's Mark-Medaille erhalten.

Jeder Spieler, der nicht berechtigt ist, um echte Belohnungen zu kämpfen, kann Belohnungen im Spiel erhalten und Bullion Crowns sammeln, die für eine große Summe an Gold Hoarders verkauft werden können.

Die Spieler müssen sich anmelden, um um die realen Preise von The Hoarder's Hunt konkurrieren zu können, wobei weitere Details auf der speziellen Website des Mysteriums folgen, wenn der erste Hinweis veröffentlicht wird.