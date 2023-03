Sea of Thieves: Staffel neun hat digitalen Freibeutern viel zu bieten

HQ

Season Nine von Sea of Thieves erscheint am 16. März, und damit kommen Tonnen neuer Inhalte, allgemeine Verbesserungen und einige Anpassungen, die auf Piratenfeedback basieren.

Eines der Highlights der Saison ist die Truhe des Glücks, ein wertvoller Beutegegenstand, der seine eigenen Auszeichnungen und Kosmetika bietet. Reaper's Chests wurden aktualisiert und Captains und Pirate Legends können jetzt neue Reisen unternehmen. World Events wurden auch neu ausbalanciert, um für verschiedene Besatzungsgrößen fairer zu sein. Darüber hinaus bietet die Saison 100 neue Level des saisonalen Fortschritts, die Spieler durcharbeiten können, um Belohnungen zu verdienen, indem sie ihren Ruf erhöhen.

Freibeuter werden einige andere Verbesserungen der Lebensqualität genießen, die dem Spiel hinzugefügt wurden. Dazu gehören bessere Schatzharpunen, um schneller Truhen an Bord Ihres Schiffes zu bekommen, ein radiales Menü für Lebensmittel und Möwen, die um versunkene Schiffsbeute kreisen. Das Update behebt auch ein Problem, bei dem Reaper ihre Schätze in unzugänglichen Gebieten verstecken konnten (Devil's Shroud), was es zu einem ausgeglicheneren Spielfeld für die Verfolgung von Besatzungen macht.

Weitere Details zu den neuen Funktionen und Designentscheidungen werden in einem Deep Dive-Video enthüllt, das in Kürze verfügbar ist. Insgesamt bringt Sea of Thieves: Staffel neun frische und aufregende Änderungen in das Spiel und wird sowohl neue als auch erfahrene Seehunde auf hoher See unterhalten.