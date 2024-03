Sea of Thieves Spieler müssen das Spiel neu installieren, um nach dem neuen Update spielen zu können

HQ

Wenn ihr vorhabt, eure Crew zusammenzutrommeln, um die digitalen Meere von Rare an diesem Wochenende in Sea of Thieves unsicher zu machen, gibt es ein Detail, das ihr wissen solltet. Wenn Sie über den Microsoft Store (einschließlich Xbox und Game Pass) spielen, müssen Sie das Spiel erneut herunterladen und installieren. Und das kann eine Weile dauern, wenn man bedenkt, dass es etwa 90 Gigabyte groß ist.

Der Grund dafür ist ein neues Update, das unter anderem ein neues Anti-Cheat-System hinzugefügt hat, was vor allem für PC-Spieler ein Problem darstellt. Sie können jedoch in den Menüs wählen, ob Sie hauptsächlich mit Konsolenbenutzern spielen möchten, und wir können das sogar empfehlen.