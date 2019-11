Sea of Thieves: Sichert euch jetzt ein Schiff im Zahnrad-Design von Gears of War

Gears of War und Sea of ​​Thieves haben möglicherweise nicht sonderlich viele Überschneidungspunkte, doch Entwickler Rare hat trotzdem einen Weg gefunden, auf dem Piraten ihre Verbundenheit mit dem Franchise von The Coalition zum Ausdruck bringen können. Im Trailer sehen wir den sogenannten Omen-Skin eines Schiffs aus Sea of Thieves, das mit dem ikonischen Zahnradsymbol daherkommt. Das Symbol passt überraschend gut auf das Segel, es ist von der gängigen Totenkopf-Flagge ja auch nicht sonderlich weit entfernt. Der Rumpf wird in diesem Design ebenfalls angepasst und von einer entsprechenden Galionsfigur (in Form eines Lancer-Gewehrs) begleitet. Ihr bekommt dieses Paket kostenlos, wenn ihr euch bis zum 23. November, um 09:00 Uhr einloggt.

