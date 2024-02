Sea of Thieves setzt im April auf PS5 die Segel

HQ

Es war ein sehr arbeitsreicher Tag für die Xbox Game Studios, auch wenn Microsoft etwas ruhig geblieben ist. Nintendo hatte die Ehre zu enthüllen, dass Grounded und Pentiment bald für Nintendo Switch und PlayStation erscheinen werden. Dann kündigte Sony an, dass Hi-Fi Rush am 20. März für PS5 erscheinen wird. Microsoft hat beschlossen, das letzte der vier "geheimen" Multiplattform-Spiele selbst zu bestätigen.

Matt Booty schreibt, dass Sea of Thieves am 30. April für PlayStation 5 erscheinen soll. Uns wurde auch gesagt, dass das Spiel von Anfang an Cross-Play zwischen allen Plattformen unterstützen wird, also wird es interessant sein zu sehen, wie Xbox- und PC-Spieler jedes Schiff angreifen, auf dem sich ein PlayStation-Besitzer befindet.