Sea of Thieves Server wegen Notfallwartung geschlossen

Rare hat gestern, am 19. September, ein Update für seine Piratensimulation Sea of Thieves veröffentlicht, aber es scheint, dass die Änderungen, die eingeführt wurden, das Spiel komplett kaputt gemacht haben. So sehr, dass das Entwicklerteam eine Notfallwartung für das Spiel angekündigt hat, die heute, am 20. September, um 15:00 Uhr MESZ beginnt. Wie sie in einer Erklärung auf ihrem Blog berichten, wird das Spiel wahrscheinlich für das ganze Wochenende geschlossen sein, während die schwerwiegendsten Probleme behoben werden.

In dieser Hinsicht scheint das drängendste Problem die Angelrute zu sein. Das Update hat die Funktionsweise geändert und das hat einen Fehler verursacht, der sich auf das gesamte Spielerlebnis ausgeweitet hat, so dass der erste Hotfix darin bestehen wird, dies rückgängig zu machen oder zu beheben, vermutlich am Nachmittag-Abend dieses Abends.

Der zweite Hotfix wird nächste Woche, am Donnerstag, den 26., um genau zu sein, erscheinen und wird das Verhalten von Wurfmessern beheben und bestimmte Aussehensmuster für die Brennende Klinge und Skelettschiffe ändern.

"Wir sind dankbar für all die Fehlerberichte und das Feedback, das wir seit der Veröffentlichung des Updates am Donnerstag erhalten haben, und ich und das Team sind uns bewusst, dass dieses Update nicht das Qualitätsniveau erreicht hat, das es sollte. Es ist enttäuschend, dass viele unserer Spieler im Moment Probleme haben und wir hören eure Frustrationen - wir haben hier einiges an Arbeit vor uns, um das Erlebnis für alle zu verbessern - also danke euch allen für eure Geduld.

Drew "Sonicbob" Stevens"

Ihr wisst also, wenn ihr jetzt Sea of Thieves spielt, gebt so viel Beute wie möglich im nächsten Hafen ab, denn es sieht so aus, als ob die Schiffe an diesem Wochenende festgemacht werden.