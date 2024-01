Sea of Thieves: Saison 11 hat begonnen

HQ

Wenn Sie zu den über 30 Millionen Menschen gehören, die Sea of Thieves gespielt haben, haben wir gute Nachrichten für Sie, denn die elfte Staffel ist jetzt in See gestochen. Wie bereits berichtet, beinhaltet dies einige neue Features wie Quality-of-Life-Verbesserungen beim Start in neue Abenteuer, aber auch eine erhöhte Level-Obergrenze und natürlich eine ganze Menge neuer Beute und kosmetischer Gegenstände.

Vieles davon wird im Launch-Trailer für Sea of Thieves: Season 11 vorgestellt, den ihr euch unten ansehen könnt. Bist du bereit, wieder als Pirat durch die digitalen Meere von Rare zu streifen?