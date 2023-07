Sea of Thieves Saison 10 wurde verschoben

HQ

Rare hat angekündigt, dass Sea of Thieves Piraten noch etwas länger warten müssen, bevor sie sich die zehnte Staffel des Titels ansehen können. Wie in einem Blogbeitrag angekündigt, hat Rare gesagt, dass es zusätzliche Zeit braucht, um das Update für die Veröffentlichung vorzubereiten, was bedeutet, dass es nun Mitte Oktober debütieren wird. Christina McGrath, Leiterin der Community bei Rare, äußerte sich wie folgt:

"Es ist keine Entscheidung, die wir leichtfertig getroffen haben, und wir teilen Ihre Enttäuschung, dass wir es tun mussten. Nach reiflicher Überlegung sind wir jedoch fest davon überzeugt, dass dies das Beste für die Qualität der Veröffentlichung, die Nachhaltigkeit unseres Entwicklungsprozesses und das Wohlergehen unseres Teams ist."

Staffel 10 von Sea of Thieves ist jetzt für 19. Oktober 2023 geplant, und was das für Saison 9 bedeutet, hat Rare gesagt: "Es passiert noch eine ganze Menge außerhalb des saisonalen Rhythmus - also hoffen wir, dass ihr auch ohne eine neue Saison im nächsten Monat noch viel zu tun haben werdet." Dies bezieht sich natürlich auf die neue The Legend of Monkey Island-Erweiterung, die wir kürzlich überprüft haben.

Was die kommenden Inhalte in Sea of Thieves betrifft, so werden uns neben neuen Monkey Island-Inhalten Gold & Glory Weekends und Community Weekends versprochen, und dass sie beim Debüt von Saison 10 jetzt auch die "Hauptinhalte" enthalten wird von Season 11, die nun im zweiten Monat von Season 10 debütieren wird.

Rare fügt hinzu: "Wir freuen uns darauf, mit ehrgeizigen und mutigen Plänen, einschließlich einiger wichtiger Entwürfe zur Auffrischung der Sea of Thieves-Sandbox, viel Schwung in das Jahr 2024 mitzunehmen. Vielen Dank, dass Sie uns treu geblieben sind - wir schätzen Sie unendlich und sind entschlossen, Ihre Geduld mit einem gestärkten, Blockbuster-Abschluss in den letzten Monaten des Jahres 2023 zu belohnen."