Sea of Thieves ist Microsofts zweitbeliebtestes Steam-Spiel

Letzte Woche ist Sea of Thieves auf Steam gestrandet und dort scheint das Koop-Abenteuer richtig gut anzukommen. Rares Piratenspiel ist in wenigen Tagen das zweitbeliebteste Microsoft-Game auf Valves Plattform geworden, nur Halo The Master Chief Collection war zum Start erfolgreicher. Berichten zufolge hätte Sea of Thieves am vergangenen Wochenende einen Spitzenwert von über 40.000 Spieler gleichzeitig verzeichnet, was eine spannende Erkenntnis ist - schließlich steht die Erfahrung für Abonnenten des Xbox-Game-Passes im Windows Store ohne zusätzliche Kosten zum Download bereit.