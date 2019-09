Sea of ​​Thieves ist "einer der erfolgreichsten Titel im Game Pass"

Wir haben den General-Manager von Xbox, Aaron Greenberg, auf der Gamescom getroffen und uns unter anderem über den beliebten Game Pass unterhalten. Das Angebot wird von Microsoft konstant mit neuen Spielen auf dem PC und der Xbox One erweitert, was den Service nicht nur attraktiver macht, sondern auch Auswirkungen auf die Spiele und ihr Publikum hat, meint der Marketing-Mann:

"Es war unglaublich, die Reaktion zu sehen", sagte Greenberg. "Im Gespräch mit den Entwicklungspartnern und den Kunden haben wir festgestellt, dass sich die Gelegenheit bietet, ein Publikum zu gewinnen, mit Spielen einen hohen Mehrwert zu erzielen und den Menschen zu helfen, ihr nächstes Lieblingsspiel zu finden."

"Was mir wirklich Spaß macht ist, mit unseren Entwicklungspartnern zu sprechen und zu sehen, welchen Erfolg sie haben, denn wir haben viele Leute, die Spiele entwickeln, bei denen es in einigen Fällen schwierig ist, ein Publikum zu erreichen. Doch über Nacht könnten sie Millionen von Leute [erreichen], die ihr Spiel spielen, weil es die neueste Neuerscheinung ist oder [...] in ihrer Warteschlange im Game Pass auftaucht."

"Sea of ​​Thieves war einer unserer Top-Titel im Game Pass. Es war eines unserer ersten Spiele, die wir am ersten [Verkaufstag] in den Dienst eingeführt haben und [...] es entstand eine riesige Community sowohl auf dem PC, als auch auf der Konsole [...]. Ich denke Game Pass war ein großer Teil davon."

Habt ihr Sea of Thieves selbst gekauft oder im Game Pass gespielt?

