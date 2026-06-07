Sea of Thieves gibt uns die "Schlüssel zu den Meeren" im kostenlosen Custom Seas Update

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Sea of Thieves ist seit seiner Veröffentlichung vor acht Jahren ein Erfolg, einer der wichtigsten Mehrspieler-Titel für Xbox Game Pass, und Rare lenkt das Schiff klug an, um mit ständigen Updates immer mehr Spieler anzuziehen. Was hätten sie sonst tun sollen? In Staffel 20, die am 18. Juni erscheint, geben sie uns buchstäblich die "Schlüssel zu den Meeren".

Das Update Custom Seas enthält einen Level-Editor, in dem du Spielmodi erstellen kannst, wie ein Scharfschützenduell oder Seeschlachten... auf Ruderbooten. Der Editor erlaubt es dir auch, filmische Szenen oder einfach coole Orte zum Treffen mit Freunden zu erstellen – es liegt an dir, was du tust.

Und wenn du nicht der kreative Typ bist, wirst du mit der großen Menge an nutzergenerierten Inhalten ab dem 18. Juni nachSea of Thieves Season 20, Custom Seas, die für Xbox Series X/S, Xbox One, PC und PS5 erschienen ist, viele neue Dinge zu tun haben.