Sea of Thieves Gemeinschaft in Aufruhr nach einem Treffen des Boatswain-Botschafters mit angeblichem unangemessenem Verhalten gegenüber Minderjährigen

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Die Sea of Thieves -Community wurde von einer sehr schockierenden Wendung erschüttert. Die Gemeinschaftsfigur, bekannt als "Bruno" oder "heslashthem", wurde mit Vorwürfen konfrontiert, dass sie sich unangemessen gegenüber Minderjährigen verhalten habe, unter anderem durch das Versenden sexuell expliziter Witze und das Anfordern von Bildern von Personen unter 16 Jahren.

Die Vorwürfe begannen ab dem 12. Mai zu kursieren, und die unmittelbare Reaktion scheint zu sein, Bruno von Sea of Thieves -Foren und Ähnlichem zu bannen. Der Grund, warum diese Geschichte in der Community des Spiels so explosive Ausmaße angenommen hat, ist, dass Bruno nicht nur ein durchschnittlicher Spieler ist, sondern ein Bootsmann-Botschafter, was effektiv eine Schlüsselrolle ist, die Rare den Influencern und Community-Figuren gibt, die als wichtige Vertreter des Spiels gelten. Tatsächlich ist es eine Empfehlungsposition, die von Rare an eine sehr kleine Anzahl von Menschen vergeben wird.

Laut Dexerto bitten andere Boatswain-Botschafter, die nun von diesem angeblichen Fehlverhalten erfahren, Rare, ihre Namen von der Spiel-Website zu entfernen und sich zurückzuziehen, bis die Situation mit Bruno geklärt ist, und obwohl Rare noch keine offizielle Stellungnahme zu der Situation abgegeben hat, Vorwürfe dieser Art erfordern in der Regel die Beteiligung von Rechts- und Strafverfolgungsbehörden.