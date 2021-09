Sea of Thieves führt Piraten in Saison 4 auf den Grund des Meeres

HQ

Im Sommer erhielt Sea of Thieves mit dem Update "A Pirate's Life" Inhalte, die an Pirates of the Caribbean angelehnt sind. Am 23. September wird Rare saisonale Fortschrittssysteme zurücksetzen und die Content-Staffel #4 beginnen, die diese Woche in einem allerersten Teaser-Trailer enthüllt wurde. Die Piraten scheinen den Weltmeeren diesmal sprichwörtlich auf den Grund zu gehen, zumindest haben wir einen überschwemmten Tempel auf dem Meeresboden sehen können, den wir möglicherweise erkunden werden. Das ist eine logische Konsequenz, denn in A Pirate's Life wurden erste Spielmechaniken eingeführt, die uns länger unter Wasser atmen lassen.