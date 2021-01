Sea of Thieves flitzt nun mit 120 Bildern pro Sekunde über Xbox Series X

You're watching Werben

Sea of ​​Thieves ist ein ziemlich schönes Spiel, aber nicht unbedingt aufgrund der grafischen Detailgenauigkeit. Das kreative Design verleiht dem Titel eine gewisse Wirkung und diese macht es zu einem idealen Kandidaten für ein 120-fps-Update auf der Xbox Series X. Im Zuge des neuen Updates hat Rare diese zusätzliche Darstellungsoption bereitgestellt. Leider scheint an das Publikum des schwächeren Konsolenmodells nicht gedacht worden zu sein, denn die Spieler gehen mal wieder leer aus. Auf der Series X wird das Spiel bei 120 Bildern pro Sekunde auch nur in Full-HD-Qualität dargestellt.

You're watching Werben

Quelle: Rare.