Sea of Thieves feiert fünfjähriges Jubiläum mit einem Dokumentarfilm

HQ

Eine abendfüllende Dokumentation über Sea of Thieves mit dem Titel Voyage of a Lifetime wird am 20. März, dem fünften Jahrestag des Spiels, Premiere feiern. Der Dokumentarfilm wird einen "ehrlichen und tiefgründigen" Blick auf die Reise des Spiels von seinen Anfängen bis heute geben.

Uns wird auch "bisher ungesehenes Filmmaterial und ein offener Blick auf die Höhen und Tiefen der Entwicklung und Veröffentlichung von Sea of Thieves" versprochen, wenn wir Rare hinter den Kulissen verfolgen können.

Schauen Sie sich den Trailer für die Dokumentation unten an. Sicher sieht es nach einer großartigen Möglichkeit aus, den wahrscheinlich größten Rare-Titel aller Zeiten zu feiern, der Sea of Thieves erreicht hat @ Twitter" target="_blank">über 30 Millionen Spieler im letzten Sommer.