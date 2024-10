Sea of Thieves entfernt wichtige Funktionen von Saison 14 nur wenige Tage nach ihrer Veröffentlichung

HQ

Sea of Thieves hat vor ein paar Tagen Saison 14 veröffentlicht, die mehrere neue Funktionen enthielt, nicht zuletzt die Fähigkeit, sich zu ducken und sich zu verkleiden (z. B. sich in einem Fass oder einer Truhe zu verstecken). Aber anscheinend war dies noch nicht ausreichend getestet worden, denn nun war Rare gezwungen, einige dieser neuen Ergänzungen zu entfernen.

In einem neuen Video heißt es unter anderem unter Rare:

"Nachdem wir uns über das Wochenende Fehlerberichte und Rückmeldungen angesehen haben, haben wir gesehen, dass das Ducken eine Reihe von Auswirkungen auf das gesamte Spielerlebnis mit sich gebracht hat, wie z. B. die Rückkehr des schnellen Umschaltens, die Luftkontrolle durch Kanonen und sogar einen Unbesiegbarkeits-Exploit."

Andere neue Funktionen in Season 14 wie Blowdart und Grapple-Gun sind immer noch da, aber anscheinend sollten wir letzteres erst in einer Woche oder so erwarten, während Rare das Problem untersucht und Gegenmaßnahmen entwickelt.