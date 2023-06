Sea of Thieves: Die Legende von Monkey Island erscheint am 20. Juli

HQ

Allein der Klang der Musik weckte viele wunderbare Erinnerungen, bevor wir überhaupt sahen, welches Spiel in einem der Trailer des Abends während des Xbox Games Showcase gezeigt wurde. Sea of Theives erhält mit The Legend of Monkey Island eine wunderbare kostenlose Erweiterung.

In dem Trailer, der gezeigt wurde, hatten wir ein liebes Treffen mit unserem Lieblingspiraten Guybrush Threepwood und der Insel Monkey Island mit all ihren Geheimnissen und verborgenen Schätzen und ich muss selbst sagen, dass der Wunsch, zu versuchen, eine Ziege mit einem Schraubenschlüssel zu bekommen, wieder geweckt wurde.

Das Spiel kann alleine oder mit Ihrer Crew gespielt werden, wo wir die klassischen Charaktere treffen, die wir noch nicht vergessen haben. Das Spiel erscheint am 20. Juli.