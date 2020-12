Sea of Thieves: Das ist in den 1000 Tagen seit der Veröffentlichung passiert

You're watching Werben

Am 20. März 2018 ist Sea of Thieves erschienen und obwohl vielen Spielern der bunte Xbox-Stil damals noch zugesagt hat, fiel schnell auf, dass es dem Spiel an Inhalten mangelt. Die Entwickler von Rare haben sich den Wind bei aller berechtigten Kritik aber nicht aus dem Segel nehmen lassen und fleißig weiter am Piratenabenteuer gearbeitet. Die spielerische Abwechslung ist heute zwar immer noch nicht gegeben, doch an Inhalten mangelt es dem Game nun wirklich nicht mehr.

Genau 1000 Tage nach dem offiziellen Startschuss auf der Xbox One blicken die Briten in einem neuen Video auf den gemeinsamen Weg mit den Spielern zurück. Seit 2018 treibt sich ein Megalodon in Sea of Thieves herum, es gibt eine Art Kampagnenerfahrung, die Karte wurde erweitert und man darf sich mit Haustieren amüsieren. Anlässlich des Jubiläums dürfen sich die treuen Spieler noch bis Morgen spezielle Augenklappen abholen, wenn sie sich im Spiel anmelden.

Quelle: Twitter.