Sea of Thieves bringt Abgesandte und Katzen mit Ships of Fortune

Rare hat den Spielern von Sea of Thieves die Freiheit gegeben, von Anfang an nur das zu tun, was sie auch wollen. Diese Woche haben uns die Briten vom nächsten großen Update erzählt, das wahrscheinlich vielen Leuten gefallen wird. Mit Ships of Fortune wird eine neue Handelsgesellschaft namens Reaper's Bones im Spiel ihr Lager aufschlagen. Um zu erklären, was genau deren Aufgabe ist, müssen wir zuvor jedoch die neue Abgesandten-Mechanik erklären.

Wer eine noch unbekannte Summe an Münzen für eine der bestehenden Handelsgilden "spendet", wird auf diese Weise zu einem Abgesandten, der spezielle Missionen erhält. Ihr segelt während eines solchen Unterfangens unter einer besonderen Flagge und repräsentiert eure Fraktion. Je höher eure Beteiligung ausfällt, desto höher sind am Ende die Belohnungen für das Erfüllen von Missionen und Aufgaben. Ihr erhaltet wohl auch besondere Extras, die anderen Spielern zeigen, wie gut ihr eure Arbeit macht.

Klingt einfach, nicht wahr? Nun, euer Leben dürfte um einiges schwerer werden, sobald die anderen Spieler erst einmal wissen, was genau eure Abgesandtenflagge bedeutet... Das wird nämlich nicht nur das Risiko erhöhen, von Spielern der eigenen Fraktion angegriffen zu werden, auch fremde Gruppen dürften dank der Flagge auf eure Beute aufmerksam werden. Hier setzt auch die neue Handelsgilde ein, denn Angehörige der Reaper's Bones müssen Abgesandte ausschalten und ihre Flagge stehlen.

Sogar die Änderungen am PvP-fokussierten Arenamodus des Spiels unterstreichen Rares Konzentration auf das Thema Raubzüge durch einige interessante Änderungen: Das alte Schatzkartensystem wurde durch eine einzelne Truhe ersetzt, die mit einem speziellen Signal gekennzeichnet ist und nur an einem bestimmten Ort ausgeliefert werden kann. Die Tatsache, dass die Zeit für ein Match zusätzlich auf 15 Minuten verkürzt wurde, dürfte ebenfalls für intensive Gefechte sorgen. Ships of Fortune erlaubt es außerdem, unsere gefallenen Crewmitglieder wiederzubeleben, wenn sie nicht bereits auf der Davy Jones sind.

Das Highlight des Updates könnten aber vielleicht auch die Katzen sein, die endlich ins Spiel gelangen. Diese kuscheligen Kreaturen können sogar in verschiedenen Kostümen gekleidet werden, um sie wirklich zu einem Teil eurer Crew zu machen. Wir können es kaum erwarten, unsere verschiedenen Optionen zu sehen, sobald das Update am 22. April verfügbar ist.