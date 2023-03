Sea of Thieves bekommt eine Deluxe Edition

HQ

Wenn Sie Lust haben, eine Karriere als digitaler Seebär in Rare's immens beliebten Sea of Thieves zu beginnen, dann haben wir gute Nachrichten für Sie auf Lager. Um das fünfte Jubiläum des Titels zu feiern, wurde eine neue Deluxe Edition für £35.99 / €39.99 angekündigt, und auch ein Upgrade für diejenigen unter euch, die das Basisspiel bereits besitzen, aber einige Extras für £8.99 / €9.99 wünschen, darunter:

"Dieses Bundle ist in der Deluxe Edition von Sea of Thieves enthalten und enthält die sengende schwarze Phönix-Galionsfigur und die Segel, die klassischen Krabben-Dab- und Deckfell-Emotes sowie 550 antike Münzen, die Sie im Piraten-Emporium ausgeben können."

Eine neue reguläre (und Game Pass) Version namens Sea of Thieves 2023 Edition wurde ebenfalls hinzugefügt. Dies ist das neue Standardspiel und kommt mit:

"Feiert fünf Jahre seit dem Start von Sea of Thieves mit dieser Sonderausgabe des Spiels, die eine Kopie von Sea of Thieves selbst mit allen seit der Veröffentlichung hinzugefügten permanenten Inhalten sowie einen 10.000-Goldbonus und eine Auswahl an Hunter-Kosmetika enthält. Die Hunter Cutlass, Pistole, Kompass, Hut, Jacke und Segel sorgen dafür, dass Sie eine beeindruckende Figur machen, wenn Sie die Segel für Abenteuer setzen!"

