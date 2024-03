Sea of Thieves bekommt ein neues Anti-Cheat-System

HQ

Auch wenn wir wahrscheinlich nicht erwarten sollten, dass Piraten und Freibeuter fair spielen, ist Cheaten ein wachsendes Problem in Sea of Thieves, genau wie in vielen anderen PC-Multiplayer-Spielen. Und jetzt hat Rare genug.

In einem langen Video erklärt Rare, dass das System Easy Anti-Cheat von Epic Games diesen Monat zu Sea of Thieves hinzugefügt wird (von selbst aktualisiert und wird die Proton-Kompatibilität für Steam Deck-Benutzer nicht beeinträchtigen), was das Spielen hoffentlich lohnender macht. Sea of Thieves ist wirklich ein Spiel, in dem selbst ein ehrlicher Pirat alle deine Schätze stehlen, dein mächtiges Schiff in Feuerholz verwandeln und die Besatzung nur zum Spaß töten kann, und wenn man dann noch Betrug hinzufügt, ruiniert das so ziemlich alles.

Nächsten Monat wird ein neues Publikum die lange Reise antreten, um Piratenlegenden zu werden, wenn Sea of Thieves für PlayStation 5 erscheint, also erwarten Sie Ende April eine ganze Menge Seebären und hoffentlich deutlich weniger Betrug. Und denken Sie daran, dass Sie sich dafür entscheiden können, nur mit Konsolenspielern zu spielen, was unserer Meinung nach oft bedeutet, dass es viel weniger Cheater gibt.

Zu guter Letzt sagt Rare auch, dass die Game Pass Core-Forderung für Leute, die Sea of Thieves alleine spielen, entfernt wird, da es sich dadurch technisch gesehen um ein Einzelspieler-Spiel handelt.

Schaut euch das Video unten an, um eine ausführlichere Erklärung von Rare selbst zu erhalten.