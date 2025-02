Sea of Thieves bekommt diese Woche jede Menge neue Inhalte

HQ

Rare erweitert seinen mittlerweile fast schon lächerlich gut sortierten Piratensimulator Sea of Thieves mit neuen kostenlosen Inhalten und am Donnerstag ist es an der Zeit, Season 15: Wild Things zu starten.

Unter den Neuigkeiten finden wir zwei neue Megalodons, die das Leben auf See besonders gefährlich machen, sowie andere weniger unangenehme Phänomene wie Quallen, an denen man sich verbrennen kann. Du kannst auch für Hunter's Call arbeiten, das völlig neue Herausforderungen bietet.

Um all das und mehr zu sehen, schaut euch den Trailer zu Staffel 15: Wild Things unten an. Wir können nicht anders, als Rare dafür zu loben, wie vorbildlich sie weiterhin dafür sorgen, dass digitale Freibeuter ständig Spaß haben, auf den sie sich freuen können.