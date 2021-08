HQ

Gearbox hilft Rare und Microsoft mit einem zeitlich befristeten In-Game-Event in Sea of Thieves aus. Die Spieler können im bunten Piratenabenteuer ab sofort eine Reihe von Zielen erfüllen, um ein auffälliges Schiff im Borderlands-Stil freizuschalten. Eine Liste mit Herausforderungen liegt uns leider noch nicht vor, deshalb enden die Details an dieser Stelle. Ihr habt für den Spaß zwei Wochen Zeit, denn schon am 7. September endet die Aktion wieder.