Sea of Stars wird DLC bekommen

Während mit Starfield und Baldur's Gate III derzeit zwei RPG-Titanen den Gaming-Raum erobern, sticht Sea of Stars immer noch als exzellentes, nostalgisches Abenteuer hervor und wurde auch von vielen genossen. Wie der Director des Spiels, Thierry Boulanger, bestätigt hat, wissen wir, dass wir DLC bekommen werden.

Im Gespräch mit Radio Canada bestätigte Boulanger, dass das Studio in zwei Gruppen aufgeteilt wurde. Einer wird an einem neuen Titel arbeiten, während der andere Sea of Stars DLC produziert. Diese Nachricht sollte für Leute, die das Spiel schon eine Weile verfolgen, kein allzu großer Schock sein. Als der Kickstarter finanziert wurde, wurde den Unterstützern versprochen, dass sie später DLC bekommen würden.

Einige Fans glauben, dass sie auch den Namen des DLCs bereits kennen, da ein altes Kickstarter-Update ihn Throes of the Watchmaker nannte. Wir müssen sehen, ob dieser Titel bestehen bleibt, und es sieht so aus, als ob wir den DLC nicht bald bekommen werden, aber bleiben Sie dran für mehr Sea of Stars.