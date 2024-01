Sea of Stars wird am 10. Mai physisch veröffentlicht

HQ

Es war eine der größten Indie-Überraschungen des Jahres 2023, ein Titel voller Nostalgie und Liebe zu klassischen 16-Bit-JRPGs mit modernisiertem Design. Sea of Stars war alles in allem ein großer Erfolg. Aber es gibt immer noch viele eifrige Spieler, die geduldig auf die heutige Ankündigung gewartet haben.

Iam8bit und Meridiem Games bestätigen, dass die physische Ausgabe von Sea of Stars am 10. Mai in den Handel kommen wird. Anscheinend wird es nur in einer einzigen Standard-Edition erscheinen, aber angesichts der Qualität des Spiels werden wir dieses Mal keine zusätzlichen Goodies vermissen. Sabotage Studio bestätigte kürzlich, dass sie am ersten DLC für Sea of Stars arbeiten, nannten aber kein Veröffentlichungsfenster für die Veröffentlichung.

Werden Sie ein physisches Exemplar von Sea of Stars abholen?