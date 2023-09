Sea of Stars verkaufte sich in einer Woche mehr als in einem Jahr erhofft

HQ

Viele Entwickler und Publisher veröffentlichen ihre Spiele auf PlayStation Plus oder Game Pass, wenn sie sich nicht sicher sind, wie gut sie sich verkaufen werden, daher überraschte Sabotage Studio viele von uns, indem es sofort Sea of Stars auf beide setzte. Glücklicherweise hat ihnen das kein bisschen geschadet.

Das sehr talentierte Studio verrät, dass Sea of Stars bereits mehr als 250.000 Exemplare verkauft hat. Das stimmt. Verkauft, nicht Anzahl der Spieler, also hört es sich so an, als ob dies dazu kommt, dass jeder das fantastische Spiel ohne PS Plus oder Game Pass genießt. Das bedeutet offenbar, dass Sea of Stars in einer Woche so viel verkauft hat, wie Sabotage es in einem Jahr vorhergesagt hat. Erstaunliche Neuigkeiten, und hoffen wir, dass die Zahl noch viel weiter wächst. Am Tag der Markteinführung wurden 100.000 Exemplare verkauft, also wird es das wahrscheinlich tun.