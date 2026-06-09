Sea of Stars hat ein finales Inhaltsupdate erhalten – und eine Switch-2-Version

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Drei Jahre nach seiner Veröffentlichung bereitet sich Sabotage Studio nun darauf vor, sein geliebtes Rollenspiel Sea of Stars hinter sich zu lassen und sich mit ganzem Herzen seinem nächsten Projekt zu widmen. Allerdings sind sie noch nicht ganz fertig und haben ein letztes Inhaltsupdate, das treffend Sunset Edition genannt wird.

Der Hauptanziehungspunkt scheint ein neues cineastisches Intro zu sein, das "bisher mit dem höchsten Budget" des Entwicklers ist und neue Details zur Hintergrundgeschichte enthüllt, aber es gibt auch weitere Ergänzungen wie Schwierigkeitsanpassungen. Außerdem ist das Spiel jetzt in einer dedizierten Switch-2-Version verfügbar, und diejenigen, die es bereits auf der Switch besitzen, erhalten das Upgrade kostenlos (allerdings muss es manuell aus dem Store heruntergeladen werden). Es ist außerdem bestätigt, dass eine physische Ausgabe über iam8bit in Vorbereitung ist.

Die Sunset Edition ist jetzt auf allen Plattformen zum Download verfügbar, und wir haben unten ein Video beigefügt, in dem das Studio den Fans dankt und uns dieses finale Inhaltsupdate anschaut.