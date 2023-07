Sea of Stars erscheint auf PlayStation Plus – jetzt Demo spielen

HQ

Nehmen Sie die Entwickler von The Messenger bei Sabotage Studio und lassen Sie sie ein von Chrono Trigger inspiriertes Prequel ankündigen, und es ist sehr verständlich, dass Sea of Stars sein Kickstarter-Ziel ausgelöscht hat. Uns wurde vor fünf Monaten gesagt, dass das Spiel am 29. August fertig sein würde, aber die Kanadier haben noch bessere Nachrichten für PlayStation 4- und 5-Besitzer.

Weil sie angekündigt haben, dass Sea of Stars als Teil von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium "kostenlos" verfügbar sein wird, wenn es am 29. August veröffentlicht wird. Der Spaß hört hier jedoch nicht auf, denn die Demo, die Nintendo Switch- und PC-Spieler schon seit einiger Zeit genießen, hat auch ihren Weg in den PS Store gefunden und gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Teil dieses vielversprechenden Spiels zu testen.