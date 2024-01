Sea of Stars ' DLC ist in die Produktion gegangen

HQ

Sea of Stars hat es geschafft, sich von der absoluten Flut heißer Veröffentlichungen im Jahr 2023 abzuheben. Als Indie-Spiel ist das eine beeindruckende Leistung, und so macht es Sinn, dass viele Fans darauf warten, zu sehen, was als nächstes kommt.

Auf dem offiziellen X/Twitter-Account des Spiels wurde enthüllt, dass der DLC Sea of Stars ' bereits im November vorgestellt wurde, aber die Vorproduktionsphase bereits verlassen hat. Das bedeutet wahrscheinlich, dass es noch ein weiter Weg ist, bevor wir den DLC in Aktion sehen, aber wenn du nach mehr Sea of Stars suchst, kannst du dich beruhigt zurücklehnen, weil du weißt, dass du es bekommen wirst.

Der DLC wird als " mysteriös und verrückt" beschrieben, was für Fans des Spiels wahrscheinlich ziemlich gut klingen wird. Wenn Sie noch keine Gelegenheit hatten, Sea of Stars zu überprüfen und sehen möchten, worum es bei dem ganzen Hype geht, können Sie unsere Rezension hier lesen.