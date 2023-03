Sea of Stars bestätigt für Xbox One und Xbox Series

HQ

Viele wollten seit Jahrzehnten mehr Chrono Trigger, daher war es nicht besonders überraschend, dass die The Messenger-Entwickler von Sabotage Studio's Kickstarter für Sea of Stars sein Ziel zerstörten. Einer der vielen Gründe für die Unterstützung war wahrscheinlich, dass uns gesagt wurde, dass das Spiel auf PC und "Konsolen" erscheinen würde, wobei letztere davon abhingen, wie viel Geld das Projekt bekam. PlayStation- und Nintendo Switch-Besitzer dürfen seitdem feiern, aber es schien, als würden diejenigen mit einer Xbox nicht das Vergnügen haben, als der August-Start von Sea of Stars letzten Monat angekündigt wurde. Glücklicherweise gibt es keinen Grund zur Sorge.

Sabotage hat uns einen neuen Trailer gegeben, der bestätigt, dass Sea of Stars am 29. August auch auf Xbox One und Xbox Series erscheinen wird, so dass jeder gleichzeitig ein scheinbar großartiges Spiel spielen kann.