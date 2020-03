Sea of Stars angekündigt, Vorgeschichte zum Indie-Hit The Messenger

Sabotage Studio arbeitet derzeit an einem neuen Spiel, das sie gerade via Kickstarter finanzieren wollen. Sea of Stars soll das heißen und es ist ein 2D-Rollenspiel mit Retro-Grafiken und rundenbasiertem Kampf. Die Geschichte handelt von zwei "Kindern der Sonnenwende", die einen bösen Alchemisten mit dem vielsagenden Namen "The Fleshmancer" und seine Kreationen an fiesen Schergen eliminieren müssen. Das Spiel soll wohl in gewisser Weise eine Art Prequel zum Erstlingswerk der Entwickler sein, dem hervorragenden Indie-Edelstein The Messenger. 2022 soll es bei erfolgreicher Finanzierung auf PC und "Konsolen" veröffentlicht werden.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat die Kickstarter-Kampagne von Sea of Stars bereits über 30.000 Euro eingenommen, knapp zwei Stunde nach dem Start der Kampagne. 29 Tage sind verbleibend, wahrscheinlich gibt es in Kürze ein Update zur erfolgreichen Finanzierung. Wenn ihr mal vorbeischauen wollt, hier gelangt ihr zur Kickstarter-Seite.