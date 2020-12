Sea of Solitude setzt als Director's Cut auf Nintendo Switch erneut Segel

You're watching Werben

Cornelia Geppert, die Geschäftsführerin von Jo-Mei Games, meldete sich während der Game Awards mit einer Videobotschaft zu Wort, um eine Nintendo-Switch-Version von Sea of Solitude anzukündigen. Die Berliner werden das Spiel voraussichtlich am 4. März in einem Director's Cut neu veröffentlichen. Laut Geppert, die als Lead-Writerin die Geschichte verfasst hat, sei diese Version "vollständig überarbeitet" worden, um ihre Erfahrungen und Gefühle besser zum Ausdruck zu bringen. Neben einem "neuen Skript" wird im Director's Cut eine verbesserte Sprachausgabe integriert sein (das war ein Kritikpunkt der Originalversion). Darüber hinaus dürfen sich die Spieler auf einen Fotomodus und Bewegungssteuerung freuen.