Sea of Solitude schippert Anfang Juli los

Jo-Mei Games' Abenteuer Sea of Solitude soll am 5. Juli erscheinen. Der Berliner Entwickler erhält für die Veröffentlichung ihres Spiels Unterstützung von Electronic Arts, veröffentlicht wird auf PC (Origin), Xbox One und Playstation 4. In der Pressemitteilung haben wir einige spannende Stichpunkte aufgeschnappt, etwa dass der Meeresspiegel den Gemütszustand der Protagonistin Kay widerspiegelt und dass gemeisterte Herausforderungen neue Gebiete freischalten. Der Verkaufspreis liegt bei 19,99 Euro.

Quelle: Cornelia Geppert.