Sea of Solitude: Nintendo bietet Demo zum Ausprobieren der Switch-Version an

Seit gestern ist Sea of Solitude, das aktuelle Abenteuer des Berliner Entwicklerstudios Jo-Mei Games, auf der Nintendo Switch erhältlich. Das Spiel kostet im Nintendo-eShop 20 Euro, es gibt aber auch eine physische Ausgabe für 30 Euro. Die Switch-Fassung unterscheidet sich inhaltlich etwas von den Versionen von Sea of Solitude, die es auf anderen Plattformen (PC, Xbox One, PS4) gibt:

Im sogenannten "The Director's Cut" hat das Entwicklerteam die Geschichte des Spiels zusammen mit dem Autoren Stephen Bell neu aufgearbeitet. Dialoge seien umgeschrieben, von richtigen Synchronsprechern neu eingesprochen und Videosequenzen überarbeitet worden, heißt es in der Pressemitteilung. Im Switch-eShop gibt es sogar eine Demo zum Ausprobieren. Anne verrät euch in ihrer Kritik alles Weitere zum Spiel.