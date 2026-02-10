Sea of Remnants Vorschau: Es gibt viel Potenzial, das von GaaS-Elementen überschattet werden könnte

HQ

In einer Welt, in der Sea of Thieves immer noch die beste Möglichkeit ist, Mehrspieler-Abenteuer zu erleben, obwohl Skull and Bones und ähnliche kürzlich versucht haben, Rares Titan herauszufordern, muss man sagen, dass ein Entwickler mutig ist, den König zu versuchen, wenn man so will. Doch mit der Unterstützung des chinesischen Riesen NetEase kämpft Joker Studio um den Thron, indem es den Challenger Sea of Remnants präsentiert, ein Mehrspieler-RPG, das offen gesagt vor Charisma und Potenzial strotzt. Das ist mir erstmals vor Monaten aufgefallen, als ich das Spiel zum ersten Mal vorschauen konnte, und in den letzten Tagen bin ich im Rahmen des kürzlichen Wanderer Alpha Tests wieder zum Projekt zurückgekehrt, um zu sehen, wie sich die Dinge verändert und entwickelt haben.

Zum einen ist das Potenzial und die Persönlichkeit, die ich erwähnt habe, nicht verschwunden. Es dauert nur wenige Augenblicke, bis man den Charme dieses Spiels spürt und sieht, dass Joker Studio etwas Vielversprechendes in der Hand hat – allerdings mit dem Vorbehalt, dass etablierte Alternativen vertraut sind. Andererseits ist das in der heutigen Gaming-Welt nicht so?

Nach einer kurzen und atmosphärischen Eröffnungssequenz werden wir in eine geschäftige Stadt namens Orbtopia entlassen, ein Piratenparadies, das als Drehkreuz und Hauptbasis für liebevolle Freibeuter dient – eine Stadt, die bunt, einprägsam und voller Leben ist. Schon jetzt hat Sea of Remnants seinen größten Herausforderer besiegt, indem es einen Hub-Bereich bietet, der lebendiger wirkt als alles in Sea of Thieves, und das ganz zu schweigen davon, dass Sea of Remnants keine normale Piratenwelt ist... Es ist ein Land der fiesen Puppenleute.

Dieses Setup verleiht dem Spiel ein Aussehen und einen Stil, der sonst nirgendwo angeboten wird, und wenn man das mit der Lebendigkeit und Farbe der Welt kombiniert, es mit vertonten Charakteren, animierten Zwischensequenzen, taktilen und interaktiveren Menüs sowie sogar einer sehr vielseitigen Spieltiefe kombiniert, die Echtzeit-Schiffskämpfe und rundenbasierte Charakteraktionen umfasst, wird schnell klar, dass Sea of Remnants genug Flair hat, um für einen großen Eindruck zu sorgen.

Aber hier ist die Sache: im Gegensatz zu Sea of Thieves als Beispiel wird Sea of Remnants von den typischen Fallstricken des Games-as-a-Service-Modells überwältigt. Tatsächlich ist es manchmal so erdrückend, dass es mich an ein Mobile-Game-MMORPG erinnert – so ein Projekt, bei dem es zu viele einzelne Menüs, Währungen, gestufte Beuteoptionen, Ressourcen gibt – und so weiter. Es gibt nur so viele Spiele wie diese, die eine Person gleichzeitig ertragen kann, und für mich war das die größte Schwäche und das größte Problem, dem Sea of Remnants bevorsteht. Battle Passes, Saisons, endlose Ressourcen und Gegenstände zum Sammeln, hunderte einzelne Charaktere zum Aufleveln – all das fügt sich zu einem logistischen Albtraum zusammen, der eher Gelegenheitsfans, die sich für das Piraterieversprechen und die ansprechende Ästhetik interessieren, abschrecken könnte.

Das enttäuscht mich ein wenig, denn es gibt vieles, was Sea of Remnants richtig zu machen scheint. Die rundenbasierte Action fühlt sich, anders als die vorherige Version des Spiels, jetzt viel ausgewogener und fairer an, die Charakterauswahl ergibt mehr Sinn, der Fluss von Geschichte und Erzählung ist nahtloser und flüssiger. Im Allgemeinen wirkt das als eine gute Liste von Verbesserungen gegenüber Sea of Remnants vor acht Monaten. Und doch, wenn das Spiel so erscheinen würde, wie es heute ist, weiß ich nicht, wie viel Zeit ich ihm letztlich geben könnte, wegen der ermüdenden Menge an Live-Service-ähnlichen Elementen, die heute einfach so anstrengend sind.

Ich lasse die gelegentlichen Lokalisierungsprobleme und grafischen Fehler durchgehen, da dies ein weiterer Pre-Launch-Test ist, und ebenso, nachdem ich gesehen habe, wie Joker das Spiel in den letzten acht Monaten einfach verbessert hat, bleibe ich optimistisch, dass weitere Verbesserungen bevorstehen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich Bedenken hinsichtlich des aggressiven Spiel-als-a-Service-Charakters habe, der dazu führen könnte, dass es scheitert und Sea of Thieves nicht herausfordert, einfach weil es nicht so grundlegend einfach und spaßig ist, ab und zu zu spielen. Also ja, vorsichtiger Optimismus. Dort bleibe ich vorerst bei Sea of Remnants.