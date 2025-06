Sea of Remnants ist das fröhliche Liebeskind von Sea of Thieves und Skull and Bones

Jetzt, da Sea of Thieves kein exklusiver Titel mehr für die Xbox-Konsole ist, denkst du vielleicht, dass es keinen Grund mehr gibt, dass ein ähnliches Spiel auf PlayStation-Geräten erscheint. Offensichtlich wurde das Memo nicht erhalten.

Während der Übertragung von State of the Play wurden wir gerade mit Joker Studio 's Sea of Remnants bekannt gemacht, einem fantastischen Piratenabenteuer, das die eher arcadeartige und optimistische Natur von Sea of Thieves mit Skull and Bones ' Seekampfsystemen zu kombinieren scheint. Dies führt zu epischer Schiff-gegen-Schiff-Action und sogar zu massiven Bosskämpfen gegen legendäre Kreaturen, wie eine riesige Krabbe, die etwas abfeuert, das man nur als Miniatursonnen beschreiben kann.

Der PlayStation Blog-Artikel räumt zumindest mit etwas von der Unklarheit auf, die der Trailer hinterlässt, indem er Sea of Remnants wie folgt erklärt: "Dies ist eine unendliche Reise, die sich zwischen Tod und Wiedergeburt dreht – eine Reise, auf der wir unermüdlich vorwärts rudern, nur um dorthin zurückzukehren, wo alles begann."

Was das Veröffentlichungsdatum von Sea of Remnants betrifft, so wissen wir bis jetzt nur, dass das Spiel irgendwann im Jahr 2026 und mindestens auf PS5 erscheinen wird. Wir haben noch kein festes Veröffentlichungsdatum, aber ihr könnt euch den Ankündigungstrailer unten ansehen.