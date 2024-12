Scuf, Xbox und Squid Game haben einen neuen Controller für dich auf Lager

HQ

Später in diesem Monat ist es endlich an der Zeit, in die wunderbare und verdrehte Welt von Squid Game zurückzukehren, in der Netflix mehrere neue, grausam tödliche Kinderspiele auf der Jagd nach riesigen Geldsummen herausgebracht hat.

Am 26. Dezember ist es Zeit für die Premiere, und jetzt wird via Xbox Wire bekannt gegeben, dass Scuf Gaming und Xbox eine Zusammenarbeit mit Squid Game: Season 2 eingegangen sind und einen Controller für diesen Anlass entwickelt haben. Genauer gesagt handelt es sich um einen von Pink Guard inspirierten Scuf Instinct Pro Controller, der nur über ScufGaming.com erworben werden kann.

Wie die anderen Instinct Pro Controller Modelle ist es eine schicke Angelegenheit, die bei 239,99 £ / 249,99 € kostet und unglaublich gut gebaut ist mit riesigen Anpassungsoptionen, die durchweg großartige Kritiken erhalten haben.

Sie können sich unten ansehen, wie es in der Squid Game-Version aussieht. Werden Sie sich mit einem verfrühten Weihnachtsgeschenk verwöhnen lassen (wir alle wissen, dass Sie es verdient haben)?