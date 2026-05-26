Es ist für Drittanbieter nicht gerade einfacher geworden, solide Controller herzustellen, die genauso direkt für die breite Öffentlichkeit ansprechen, oder? Früher gab es ein gewisses Maß an Zufriedenheit – wenn auch nicht viel mehr – mit Sonys und Microsofts eigenen Controllern, aber besonders in dieser neuesten Konsolengeneration haben alle drei großen Plattforminhaber alles gegeben.

Das bedeutet, dass auch wenn der neueste Scuf Omega, der durch eine direkte Partnerschaft mit Sony geschaffen wurde und, wie es heißt, "offiziell lizenziert", es hier eine klare Richtung – und damit klare Schwächen – gibt, und das sind Schwächen, mit denen man zu diesem Preis vielleicht nicht leben kann.

Okay, worauf rede ich hier? Nun, dieser Controller, der 230 Pfund kostet, ist teurer als ein DualSense Edge und hat absolut keine Vibrationen. Vergiss MotionSense, vergiss das Feedback; sie ist überhaupt nicht vorhanden, da Scuf die Motoren entfernt hat, um den Controller leichter zu machen. Daher gibt es auch keine adaptiven Trigger, die Motoren nutzen, um Widerstand und Vielseitigkeit zu bieten, wenn man sie drückt.

Warum also mehr zahlen und weniger bekommen? Vielleicht fragen Sie sich dasselbe bei "Track-Day"-Versionen bestimmter Automodelle, bei denen Sie ebenfalls einen höheren Preis für nachweislich weniger zahlen... Auto, aber die Idee ist, dass du dafür ein strafferes, leistungsfähigeres Gerät bekommst. Ein DualSense Edge wiegt 325 Gramm, ein Scuf Omega 254 Gramm, und für Interessierte Leistung/I> vor allem ist das ein Unterschied.

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Die Oberseite des Controllers besteht aus einer Art weichem Gummi, und die Basis hat ein Meer von Rillen, um den Griff zu verbessern; Es fühlt sich, gelinde gesagt, brillant in den Händen an. Die neuen TMR-Magnet-Analogsticks reagieren nicht nur schnell und haben einen schönen Widerstand, sondern es gibt auch die Garantie, dass man nie den sogenannten "Stick-Drift" erleben wird. Scufs Instant Triggers funktionieren einwandfrei; es gibt Omron-Schalter sowohl in den sogenannten "Face-Buttons" als auch am Steuerkreuz des Controllers, und wir haben ungefähr 16 Stunden Spielzeit aus unserem Controller herausgepresst, was deutlich besser ist als der DualSense Edge.

Aber jetzt sind wir wieder beim Problem von vorher. Früher lebten wir in einer Welt, in der Sony einen eher rudimentären DualShock 4 anbot und sicherlich keine hardcore-mäßigere und anpassbare Pro-Version. Doch heute bietet der DualSense Edge ein Erlebnis, bei dem Sie ein beeindruckendes Hardcase mit einer Fülle zusätzlicher Ausrüstung erhalten, um genau das gewünschte Erlebnis zu schaffen, sowie eine direkte Dashboard-Integration, sodass Sie Tastenprofile ändern oder das Erlebnis feinjustieren können.

Im Vergleich dazu bekommst du mit dem Scuf Omega einen leichteren Controller, aber wichtige Funktionen fehlen, du zahlst dabei mehr, und dein Zubehör wird in eine Pappschachtel geworfen, ohne dedizierte Steckplätze im erwähnten Hardcase. Ist das ein Ausschlusskriterium? Nein, aber dieses Produkt scheint nicht teurer zu sein als der Edge, obwohl es das tatsächlich ist. Und ja, du wirst auch noch einen hässlichen, klobigen USB-A-Dongle an deiner PS5 hängen haben.

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Es ist unmöglich, die Leistung hier zu kritisieren. Er ist leichter, fühlt sich brillant in der Hand an, die Reaktionsfähigkeit dieser Tasten ist hervorragend und die Verarbeitungsqualität ist absolut zuverlässig. Aber nochmal; Die Welt ist anders, und es sei denn, du bist so unglaublich auf das Gewicht fokussiert, gibt es einfach nicht viele gute Gründe, einen Scuf Omega zu wählen