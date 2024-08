Scrubs-Schöpfer will Serienfortsetzung innerhalb von sechs Monaten herausfinden

HQ

Die Comedy-Serie Scrubs hatte neun Staffeln zwischen 2001-2010 und genau wie bei allen nicht mehr existierenden beliebten Serien wird natürlich immer über eine mögliche Fortsetzung gesprochen. Hinter der Serie stand Bill Lawrence, der sehr offen damit umgeht, dass er die Chancen auf eine Fortsetzung als möglich sieht und dass es wohl zumindest ein paar Staffeln geben wird.

In einem Interview mit LADbible sagt er folgendes: "Weißt du, ich bin wirklich offen darüber. Wir werden es auf jeden Fall tun, einfach weil wir es alle genossen haben, Zeit miteinander zu verbringen. Schauen Sie, es gibt keinen großen Antrieb, weil alle erfolgreich sind, und ich glaube, die Show lief 72 Jahre lang, aber auf der anderen Seite sind die Mediziner hier drüben gerade sehr heldenhaft für mich. Ich möchte es nicht als Film machen, aber ich bin definitiv offen dafür, noch ein paar Jahre mit dieser Serie zu machen. Es wäre nicht nur lustig zu sehen, wo die Charaktere sind, die ich früher geliebt habe, sondern auch zu sehen, wie ein junger Arzt heutzutage aussieht, was die Kinder angeht, die hinter ihnen hereinkommen."

Wann dies geschehen wird, wird nur die Zeit zeigen. Aber Lawrence selbst sagt, dass er einen Zeitplan hat: "Ich denke, wir werden in den nächsten sechs Monaten oder so herausfinden, was wir tun wollen. Ich bin auch einfach nur beschäftigt, Mann, auf eine großartige Art und Weise."

Würdet ihr euch auf mehr Scrubs freuen oder ist es am besten, die Serie in Ruhe zu lassen?