Scrubs ist zurück: JD, Turk und Elliot kehren nach Sacred Heart zurück

Nach einer 14-jährigen Pause ist es nun offiziell: Scrubs feiert ein Comeback, mit Schöpfer Bill Lawrence am Ruder und einem Großteil der Originalbesetzung kehren zurück. In den neuen Staffeln werden nicht nur Zach Braff, Sarah Chalke und Donald Faison als JD, Elliot und Turk wieder zusammenkommen, sondern auch eine Reihe neuer Talente vorgestellt. Alles natürlich in den vertrauten Hallen des Sacred Heart Hospitals.

Vieles hing davon ab, ob Braff bereit sein würde, zurückzukehren, und das hat sich nun bestätigt - wahrscheinlich in einer Mentorenrolle für die nächste Generation von Ärzten. Braff beschrieb die Gelegenheit als "einen Traum" und sagte, wie aufgeregt er sei, wieder mit seinen alten Kollegen herumzuscherzen.

Bill Lawrence selbst sagt, dass es definitiv Potenzial für weitere Staffeln gibt. Er plant aktiv im Voraus, obwohl der Fokus zunächst nur auf einer Handvoll neuer Episoden liegen wird. Premierendatum? Noch nichts Offizielles, und es wurde noch kein Drehplan bekannt gegeben - aber alle Zeichen deuten auf eine glorreiche Rückkehr zu Sacred Heart hin. Hurra!

Also... Bist du bereit für ein bisschen mehr Scrubs?