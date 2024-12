Scrubs-Ersteller gibt Update zum Neustart

HQ

Nach jahrelangen Spekulationen feiert Scrubs ein Comeback, und Schöpfer Bill Lawrence hat kürzlich einige aufregende Updates veröffentlicht. In einem kürzlichen Interview mit Collider verriet Lawrence, dass die neue Serie in der Gegenwart spielen wird und widerspiegelt, wie sehr sich die medizinische Welt verändert hat, insbesondere nach der Pandemie. Anstatt direkt an die Originalserie anzuknüpfen, wird das Revival erkunden, wo die Charaktere heute, viele Jahre später, stehen, wobei das Thema der Schüler, die zu Lehrern werden, im Vordergrund steht.

Die Besetzung, darunter Zach Braff und Donald Faison, kann es kaum erwarten, sich wieder zu vereinen, und Lawrence teilte mit, dass einige bekannte Gesichter zurückkehren werden, möglicherweise in Cameo-Rollen, während auch neue Charaktere hinzukommen werden. Mit vielen Originalautoren und Crewmitgliedern an Bord verspricht das Reboot, den Charme zurückzubringen, der die Serie zu einem Fan-Favoriten gemacht hat.

Freust du dich schon auf dieses Scrubs-Reboot?