Scrollslike Tainted Grail: The Fall of Avalon ist ein Monster für The Elder Scrolls-Spiele auf Twitch

Heute vor einer Woche hat das neue RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon den Early Access verlassen und ist in die Veröffentlichung von 1.0 eingetreten. Als neue Erfahrung, die das Gefühl des Spielens von Elder Scrolls-Spielen wiedergeben soll, hat The Fall of Avalon bei den Spielern großes Interesse geweckt.

Und das hat sie auch weiterhin getan. Die Twitch-Tracking-Seite SullyGnome (danke, TheGamer) zeigt, dass die Zahlen von Tainted Grail: The Fall of Avalon die von The Elder Scrolls V: Skyrim und dem neu veröffentlichten The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered übertreffen.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered erhält durchschnittlich etwa 4.000 Aufrufe pro Tag, während Tainted Grail: The Fall of Avalon zum Zeitpunkt des Schreibens etwa 7.000 hat. Der jüngste Höhepunkt von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ist so ziemlich derselbe wie der von Tainted Grail: The Fall of Avalon, aber es ist interessant, wie nah die Spiele bei den Zuschauerzahlen beieinander liegen, wenn man vergleicht, wie der Mainstream des einen im Vergleich zum anderen ist.

Wir sind uns sicher, dass die Entwickler von Awaken Realms hoffen, dass sich diese Zuschauerzahlen in Verkäufe verwandeln. Da das Spiel derzeit auf Steam eine sehr positive Bewertung hat, scheint es einen Blick wert zu sein.