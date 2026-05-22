Scrollslike Fatekeeper startet im Juni in den Early Access

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Fatekeeper, das Fantasy-Ego-Actionspiel von Paraglacial, hat sein Early-Access-Veröffentlichungsdatum. Das Spiel hat die Aufmerksamkeit einiger Fantasy-Fans auf sich gezogen, da es ein dunkleres, stärker kampforientiertes Elder Scrolls-Spiel aussieht. Von nur 13 Leuten bei Paraglacial sollten wir jedoch nicht erwarten, in Fatekeeper durch Tamriel zu wandern.

Was wir bekommen, sind fünfzehn Stunden Story und Hacking sowie etwas Slashing, wenn du Lust hast. Das gilt zumindest für die vollständige Veröffentlichung. Die Early-Access-Version, die am 2. Juni erscheint, wird etwa zwei Stunden Inhalt enthalten. Da es hier nur eine begrenzte Menge an Inhalten gibt, wird den Spielern gesagt, dass sie die Early-Access-Version mit einem erheblichen Rabatt erwerben können, wobei der Preis für den Start von 1.0 steigt.

Mit einem so kleinen Team verlässt sich Paraglacial wahrscheinlich stark auf das Feedback der Spieler aus dem Early-Access-Release, um sicherzustellen, dass das vollständige Spiel das bestmögliche Erlebnis ist. Fatekeeper ermöglicht es den Spielern, eine Vielzahl von Fantasiegegnern mit Schwertern und Zauberei zu bekämpfen, mit beeindruckenden Grafiken für ein Spiel, das von einem so kleinen Team entwickelt wurde. Es sieht so aus, als könnte es für Fantasy-Fans ein kleiner Sleeper werden, aber wir müssen abwarten, wie der Early-Access-Start in ein paar Wochen läuft.