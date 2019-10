Screenshots, Details und PC-Anforderungen von Red Dead Redemption 2 enthüllt

Vor einer Woche gab Rockstar Games endlich nach und enthüllte die Veröffentlichung einer PC-Version von Red Dead Redemption 2 (und Vorbestelleroptionen). Am 5. November wird der Western auf dem Computer starten und um die PC-Nutzer auf den Release vorzubereiten, hat das Studio gestern Abend die offiziellen Systemspezifikationen bekanntgegeben:

Minimum:

Intel Core i5-2500K / AMD FX-63008GBNvidia GeForce GTX 770 (2GB) / AMD Radeon R9 280 (3GB)150GB

Empfohlen:

You watching Werben

Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X12 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 480 (4GB)150GB

Neben der Veröffentlichung der PC-Spezifikationen für Red Dead Redemption 2 hat Rockstar die ersten Screenshots der Version geteilt. HDR wird in der PC-Version bereitstehen, ebenso wie die Unterstützung von 4K- "und höheren" Auflösungsoptionen, Multi-Monitor-Displays, Breitbild und höheren Frameraten.

Der Story-Modus wird auf der PC-Fassung ebenfalls aktualisiert und erhält zum Beispiel drei neue Kopfgeldjäger-Missionen. Fans dürfen sich über zwei neue Bandenverstecke freuen, die beide mit der Del-Lobos-Bande in Verbindung zu stehen scheinen. Zwei weitere Schatzkarten führen Abenteurer hoffentlich zu unentdeckten Reichtümern. Weitere Einzelheiten zu all diesen Funktionen könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.