Screenshot-Galerie und Eindrücke zu The Dark Pictures: Man of Medan

Am Freitag platzt das Sommerloch aus allen Nähten, denn uns erwartet eine Sintflut an tollen Spielen, die den geschäftigen August abschließen wollen. Bevor es Games-technisch in die richtig heiße Phase übergeht, will euch Anne jedoch noch von ihrem Spielerlebnis mit The Dark Pictures: Man of Medan erzählen. Sie hat sich das Game trotz Gamescom-Stress für euch näher angesehen und ein paar interessante Dinge festgestellt. Mehr dazu könnt ihr ab sofort in unserer Kritik zum Spiel nachlesen, unten hat sie euch ihren Spieldurchgang auf ein paar schicken Screenshots dokumentiert. Man of Medan ist nur der erste Teil der Dark Pictures Anthology, Anfang 2020 soll das nächste Kapitel folgen.

