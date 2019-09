Screenshot-Eindrücke zum Launch von Greedfall

Immer wenn unsere Autorin Anne ein Spiel für uns spielt, bringt sie uns freundlicherweise eigene Assets mit. Die Design-Studentin hat ein Auge für ansprechende Szenen und künstlerische Kompositionen und versucht deshalb stets, besondere Momente in den Games hervorzuheben. Als sie in der letzten Woche Greedfall gespielt hat, sind natürlich ebenfalls ein paar ansehnliche Aufnahmen entstanden, die nicht alle in ihre Kritik gepasst haben. Falls ihr noch nicht so recht wisst, ob das Game wirklich etwas für euch ist, dann hilft vielleicht ein Blick in Annes ganz persönliche Reise durch die mysteriöse und wunderschöne Insel Teer Fradee:

