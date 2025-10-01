Screen Time - Oktober 2025

HQ

Es ist die gruseligste Zeit des Jahres, was natürlich bedeutet, dass die Arten von Filmen und Fernsehserien, die auf den Markt kommen, tendenziell einen Horror- oder Angstfaktor haben. Dies ist in diesem Jahr sicherlich der Fall, denn der Oktober hält jede Menge Horror bereit, auf den man sich freuen kann, zusätzlich zu einer Schiffsladung anderer Projekte, die in den kommenden Wochen auf den Markt kommen werden.

Bevor wir loslegen, eine kurze Erinnerung. Wir haben unsere Auswahl auf einen UK-Veröffentlichungskalender gestützt, also schau vor Ort nach genauen Informationen und Auflistungen.

Play Dirty [Prime Video] - 1. Oktober

Den Auftakt macht ein Action-Kriminalfilm von Prime Video, in dem Mark Wahlberg und LaKeith Stanfield als zwei Kriminelle zusammenarbeiten, die versuchen, den Raubüberfall ihres Lebens zu vollenden. Erwarten Sie Schießereien, angespannte Momente und sogar einen Hauch von Humor in diesem Streamer-Streifen.

Him - 3. Oktober

Der erste reine Horrorfilm des Monats rückt Marlon Wayans als legendären Sportler mit finsteren Absichten ins Rampenlicht. Him beschließt Tyriq Withers' junges Wunderkind, mit Wayons' Champion zu trainieren, eine Entscheidung, die er bald zu bereuen beginnt, als sich sein Charisma in etwas viel Verdrehteres verwandelt.

Der verlorene Bus [Apple TV+] – 3. Oktober

Eine der großen Ergänzungen von Apple TV+ in diesem Monat ist Paul Greengrass auf dem Regiestuhl und die Hauptrolle von Matthew McConaughey, der hier als Busfahrer auftritt, der die Aufgabe hat, sich in einen tödlichen Waldbrand zu wagen, um einen Schullehrer und über 20 Kinder vor einem grausamen Schicksal zu retten. Inspiriert von einer wahren Begebenheit, verspricht dies ein Thriller zu werden, den man nicht verpassen sollte.

Die Zertrümmerungsmaschine - 3. Oktober

Dwayne Johnson hat in vielen Filmen mitgespielt, aber nur wenige gelten als echte Preisträger. The Smashing Machine unter der Regie von Benny Safdie versucht, dies zu ändern, indem Johnson als UFC-Kämpfer Mark Kerr auftritt, für eine Geschichte, die seine Geschichte und die Auswirkungen des Kämpfens auf sein Privat- und Liebesleben erforscht.

Roofman - 3. Oktober

Eine weitere biografische Geschichte, wenn auch diesmal mehr eine Geschichte, die auf wilden wahren Begebenheiten basiert. Roofman zeigt Channing Tatum als charismatischen Kriminellen, der sich auf der Flucht vor der Polizei nachts auf dem Dach eines Spielzeugladens versteckt, während er tagsüber als Angestellter arbeitet. Wie Sie sich vorstellen können, führt dies zu allen möglichen verdrehten Beziehungen...

Tron: Ares - 10. Oktober

Es ist schon eine ganze Weile her, dass ein neuer Tron Film erschienen ist, aber diesen Oktober wird sich das ändern, denn Tron: Ares bringt uns zurück in die Grid. Diesmal geht es jedoch nicht darum, der digitalen Welt zu entkommen, sondern darum, ein gefährliches Programm der künstlichen Intelligenz zu stoppen, das entkommen ist und nun in der realen Welt sein Unwesen treibt.

The Last Frontier [Apple TV+] – 10. Oktober

Die andere große Anstrengung von Apple TV+ in diesem Oktober ist eine Serie, in der Jason Clarke die Aufgabe hat, einen einzigartigen U.S. Marshal zu spielen, der ein Flugzeug voller Gewaltverbrecher jagt, die kürzlich in der Wildnis Alaskas abgestürzt sind. Kann ein Mann mit schlechten Chancen und immensem Druck standhaft bleiben und die Vielen beschützen?

Die Frau in Kabine 10 [Netflix] - 10. Oktober

Keira Knightley setzt ihre jüngste Beziehung zu Netflix mit einem neuen Krimi fort, in dem es um eine Frau geht, die versucht, ein grausames Geheimnis zu lüften, während sie als Passagierin auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff unterwegs ist. Mit einer hochkarätigen Besetzung, darunter Hannah Waddingham, Guy Pearce, Kaya Scodelario, Gugu Mbatha-Raw und mehr, scheint dies ein Muss für Netflix-Nutzer zu werden.

Good Boy - 10. Oktober

Einer der einzigartigsten Horrorfilme, die Sie diesen Oktober sehen werden. Good Boy ist ein Streifen, der erforscht, wie ein junger Hund übernatürliche und dunkle Wesen überwinden muss, um seinen Besitzer vor ihren verdrehten und brutalen Absichten zu schützen und zu retten. Ja, zweifellos wird dies für Hundeliebhaber auf der ganzen Welt schwer zu beobachten sein.

Splinter Cell: Deathwatch [Netflix] - 14. Oktober

Netflix erweitert sein Angebot an Videospieladaptionen, indem es weiterhin mit Ubisoft zusammenarbeitet. Als nächstes kommt Splinter Cell, wobei die animierte Deathwatch eine Serie ist, die sich um einen alternden und fast mythischen Sam Fisher dreht, der in die Action zurückkehrt, um einem jungen und vielversprechenden Rekruten zu helfen, eine globale Verschwörung aufzudecken.

Glück - 17. Oktober

Keanu Reeves führt eine All-Star-Besetzung in dieser kommenden Komödie an. InGood Fortune tritt Reeves als Engel Gabriel auf, der versucht, mehr aus seiner Existenz zu machen, das Leben zweier sehr unterschiedlicher Individuen zu verbessern, was ihm gelingt, indem er ihre Leben und Situationen vertauscht.

Black Phone 2 - 17. Oktober

Vielleicht der Horrorfilm des Monats. Ethan Hawke kehrt als der verdrehte Bösewicht zurück, den er vor ein paar Jahren zum Leben erweckt hat, in einer Fortsetzung, in der ein erwachsener Finn denselben Stalker besiegt, der sein Leben bedrohte, als er jung war. Die Black Phone 2 scheint furchterregend, beunruhigend und blutrünstig zu sein und in den Wochen vor Halloween ein todsicherer Hit zu sein.

Springsteen: Deliver Me from Nowhere - 24. Oktober

Es mag die gruselige Jahreszeit sein, aber es ist auch die Biografie-Jahreszeit... Der nächste auf der Liste ist ein Streifen, der in das Leben von Bruce Springsteen eintaucht und Jeremy Allen White zum legendären Sänger wird und uns auf eine Reise mitnimmt, die erkundet, wie er das geliebte Nebraska -Album geschaffen hat.

Ein Haus voller Dynamit [Netflix] - 24. Oktober

Es ist ein guter Monat, um ein Netflix-Fan zu sein, und A House of Dynamite bestätigt das einfach. Dies ist ein spannendes und ehrgeiziges politisches Drama, das untersucht, wie die Vereinigten Staaten auf die Bedrohung durch einen einzigen, nicht zugeschriebenen Raketenangriff reagieren. Starten sie einen Gegenschlag, und wenn ja, gegen wen?

IT: Willkommen in Derry [HBO Max] - 27. Oktober

In den Tagen vor Halloween verwöhnt uns HBO mit einer Rückkehr zu Derry in der Fernsehserie Prequel zu den IT -Filmen. Ja, diese Serie wird untersuchen, wie Pennywise in der kleinen und malerischen Stadt angekommen ist und wie ihre Ankunft die ziemlich schöne Umgebung in etwas viel Unheimlicheres und Feindseligeres verwandelt hat.

Star Wars: Visions - Staffel 3 [Disney+] - 29. Oktober

Die animierte Anthologie-Serie kehrt zurück und entführt uns in eine weit, weit entfernte Galaxie. Star Wars: Visions kehrt für eine weitere Runde von Episoden zurück, die jeweils ein Anime-Flair haben und uns einzigartige und unzusammenhängende Geschichten bieten, die alle ihre eigene visuelle Identität und ihren eigenen Stil haben. Wir haben darauf gewartet, dass wir mehr Star Wars Unterhaltung konsumieren können, und das sollte zumindest für eine Weile unseren Hunger stillen.

The Witcher - Staffel 4 [Netflix] - 30. Oktober

Abgerundet wird der Monat durch die nächste (und vorletzte) Staffel der Netflix-Serie The Witcher. Nach dem Ausstieg von Henry Cavill als Geralt of Rivia übernimmt Liam Hemsworth in der nächsten Episodenrunde die Rolle des White Wolf, und das alles für eine Reihe von Episoden, die wahrscheinlich auch für Netflix-Abonnenten zu einem Muss im Fernsehen werden werden.

Und das war's. Another Screen Time ist eingepackt und in den Büchern. Schauen Sie in ein paar Wochen wieder, wenn wir uns ansehen, was der November 2025 für Film- und TV-Fans bereithält.